В Туле 63-летний мужчина скончался с подтвержденным коронавирусом

Сегодня, 3 мая, стало известно об еще одном летальном случае от коронавируса в Тульской области. По данным за минувшие сутки, в одной из тульских больниц умер 63-летний житель областного центра с подтвержденным результатом на COVID-19. В стационар пациент поступил уже в тяжелом состоянии, а в анамнезе - злокачественное новообразование и патология сердечно-сосудистой системы. Причиной смерти стала двусторонняя полисегментарная пневмония.

Есть и позитивные новости. Вчера, 2 мая, еще один туляк все же победил COVID-19. Пациент проходил лечение на дому под наблюдением врачей.

Напомним, что за минувшие сутки в Тульской области положительный результат на коронавирусную инфекцию подтвердился у еще 83 жителей региона. Все заболевшие были изолированы и находятся под медицинским наблюдением.