Еще один туляк вошел в число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 3 мая 2020 года

Вчера, 2 мая, еще один туляк смог победить COVID-19. Известно, что пациент ранее проходил лечение на дому под наблюдением врачей. После получения повторных отрицательных результатов на коронавирус, туляка выписали. Также, в число выздоровевших вошли еще 18 жителей, у которых коронавирусная инфекция не была подтверждена лабораторно, и 7 человек, которые вошли в статистику заболеваемости по Москве.

Также, прошедшие сутки в Тульской области положительный результат на коронавирусную инфекцию подтвердился еще 83 людей.

Все зараженные коронавирусом были своевременно изолированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 3 мая 2020: диагноз подтвердился у 83 человек

Часть из них работает в столичном регионе (подробности)