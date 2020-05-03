Еще один туляк вошел в число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 3 мая 2020 года
Вчера, 2 мая, еще один туляк смог победить COVID-19. Известно, что пациент ранее проходил лечение на дому под наблюдением врачей. После получения повторных отрицательных результатов на коронавирус, туляка выписали. Также, в число выздоровевших вошли еще 18 жителей, у которых коронавирусная инфекция не была подтверждена лабораторно, и 7 человек, которые вошли в статистику заболеваемости по Москве.
Также, прошедшие сутки в Тульской области положительный результат на коронавирусную инфекцию подтвердился еще 83 людей.
Все зараженные коронавирусом были своевременно изолированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU