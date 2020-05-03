Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 3 мая 2020: диагноз подтвердился у 83 человек

За прошедшие сутки в Тульской области положительный результат на коронавирусную инфекцию подтвердился еще 83 людей. Инфекцию подхватили жители г. Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из общего числа заболевших 14 - работают в Московской области, 9 - контактировали с прибывшими оттуда, остальные же заразились от инфицированных ранее. Все зараженные коронавирусом были своевременно изолированы.

Также, за минувшие сутки есть и печальный случай - в одной из тульских больниц умер 63-летний мужчина с подтвержденным анализом на коронавирус. Причиной смерти стала двусторонняя полисегментарная пневмония. Известно, что туляк поступил в больницу уже в тяжелом состоянии, а в анамнезе - злокачественное новообразование и патология сердечно-сосудистой системы. Однако, есть и хорошие новости.

Помимо этого, 2 мая, еще один туляк все же победил COVID-19. Пациент проходил лечение на дому под наблюдением врачей. Также, в число выздоровевших вошли еще 18 жителей, у которых коронавирусная инфекция не была подтверждена лабораторно, и 7 человек, которые вошли в статистику заболеваемости по Москве.