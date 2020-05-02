У сотрудника администрации Тулы подтвердился анализ на коронавирус

Вчера стало известно, что у сотрудника администрации Тулы выявили заболевание коронавирусом. Как сообщает “Центр 71”, диагноз подтвердился у начальника административно-технического надзора городской администрации Василия Ростовцева.

О подтвержденном инфицировании стало известно после результатов теста на коронавирус, которые дали положительный результат. Также, сейчас сотрудники Управления АТН, а также управления градостроительства и архитектуры ушли в режим строгой самоизоляции.

Напомним, несколько дней назад коронавирус был обнаружен и у главы Минздрава Тульской области Алексея Эрка. Глава управления закрылся на самоизоляцию в собственном кабинете.