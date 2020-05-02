2020-05-02T16:33:55+03:00
Коронавирус Covid-19

У сотрудника администрации Тулы подтвердился анализ на коронавирус

Об этом стало известно 1 мая 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
У сотрудника администрации Тулы подтвердился анализ на коронавирусУ сотрудника администрации Тулы подтвердился анализ на коронавирусФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Вчера стало известно, что у сотрудника администрации Тулы выявили заболевание коронавирусом. Как сообщает “Центр 71”, диагноз подтвердился у начальника административно-технического надзора городской администрации Василия Ростовцева.

О подтвержденном инфицировании стало известно после результатов теста на коронавирус, которые дали положительный результат. Также, сейчас сотрудники Управления АТН, а также управления градостроительства и архитектуры ушли в режим строгой самоизоляции.

Напомним, несколько дней назад коронавирус был обнаружен и у главы Минздрава Тульской области Алексея Эрка. Глава управления закрылся на самоизоляцию в собственном кабинете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Желтые человечки и самолетик из окна: чем занимаются туристы, которых из-за коронавируса закрыли в обсерваторе под Самарой
Журналисты "КП-Самара" подсмотрели, что сейчас происходит в санатории "Колос", где свой 14-дневный карантин отбывают 128 путешественников из разных регионов России [фоторепортаж]
Новости 24
Две тульские больницы открыли свои отделения после карантина
В Туле из жизни ушел заслуженный врач региона Михаил Шишмарев
В Тульской области полицейские задержали 33-летнего расхитителя дач
В Туле на улице Оружейной из окна выпала женщина
В Туле водителю "ВАЗа" брызнули газовым баллончиком в лицо и угнали автомобиль
В Туле железнодорожник пойдет под суд за желание похитить свыше 200 кг путей
В Туле разрешили возложение цветов в честь 75-летия Победы
Погода в Туле на 2 мая: пасмурно и тепло
В Тульской области обнаружили гранаты и запалы
Тулячка ударила ножом в спину сожителя
В Тульской области от укусов клещей пострадали 130 человек
В Тульскую область поступило 10 портативных аппаратов ИВЛ
Тульские улицы украсят в преддверии Дня Победы
Судейское сообщество высадило в Туле на ул. Арсенальной «Аллею Памяти»
Тулякам предлагают в майские праздники заново открыть для себя Льва Толстого
Роспотребнадзор призвал туляков на майских праздниках соблюдать режим самоизоляции
Тулякам расскажут, как раньше отмечали майские праздники
Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с праздником Весны и Труда
Погода в Туле 1 мая: облачно и дождь