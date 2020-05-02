2020-05-02T12:23:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 2 мая 2020 года составило 7 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 2 мая 2020
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 2 мая 2020 года составило 7 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 2 мая 2020 года составило 7 человекФото: Алексей ФОКИН
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Стало известно о новых выздоровевших от коронавируса в Тульской области. За минувшие сутки в регионе болезнь победили семь жителей Тулы, Донского и Тепло-Огаревского района победили коронавирус. В их числе есть и три вылечившихся ребенка. Двое из семи пациентов были выписаны из медучреждений, остальные - проходили лечение на дому под медицинским наблюдением.

Отметим, что за минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 88 новых случаев заражения COVID-19. Инфекцию подхватили жителей г. Тулы, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Так, 19 заразившихся человек работают в Московской области, 8 - контактировали с прибывшими оттуда, остальные же взаимодействовали с заболевшими ранее. На данный момент, все заболевшие оперативно изолированы и находятся под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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