Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 2 мая 2020: диагноз подтвердился у 88 человек

За прошедшие сутки в Тульской области зафиксировано 88 новых случаев заражения COVID-19. Инфекцию подхватили жителей г. Тулы, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из общего количества выявленных зараженных 19 человек работают в Московской области, 8 - контактировали с прибывшими оттуда, остальные же взаимодействовали с заболевшими ранее.Отмечается, что все заболевшие оперативно изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Также, за прошедшие сутки стало известно, что еще 7 жителей Тулы, Донского и Тепло-Огаревского района победили коронавирус. В их числе есть и три ребенка. Двое пациентов были выписаны из медучреждений, а остальные проходили лечение на дому под медицинским наблюдением.