2020-05-01T20:30:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 1 мая 2020: диагноз подтвердился у 82 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 1 мая 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 1 мая 2020: диагноз подтвердился у 82 человекНовые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 1 мая 2020: диагноз подтвердился у 82 человекФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 мая, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Тульской области. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь подтвердилась у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из 82 заболевших 12 человек работают в Московском регионе, 20 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее.

Также, есть данные и о победивших коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки выздоровели 18 жителей Тулы, Алексина, Белева и Веневского района, в том числе три ребенка. Пять пациентов выписаны из больниц, остальные проходили лечение на дому под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Пациенту хорошо, а легкие уже повреждены": главврач из Тольятти рассказал о коварстве коронавируса
Заслуженный врач РФ Николай Ренц - о том, как избежать инфекции не помогает прекрасный иммунитет и почему на койках все больше пациентов с почти точной вирусной пневомнией, но с отрицательными анализами
«Сам собрал тренажер для тренировки легких»: врач из Покровской больницы рассказал, как лечился от коронавируса
Сергея Саяпина выписали из Боткинской больницы вчера, 29 апреля. И хотя все закончилось хорошо, по словам медика, к заражению даже он - реаниматолог с пятнадцатилетним стажем - оказался не готов [фото, видео]
Новости 24