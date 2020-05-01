Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 1 мая 2020: диагноз подтвердился у 82 человек

Сегодня, 1 мая, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Тульской области. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь подтвердилась у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из 82 заболевших 12 человек работают в Московском регионе, 20 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее.

Также, есть данные и о победивших коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки выздоровели 18 жителей Тулы, Алексина, Белева и Веневского района, в том числе три ребенка. Пять пациентов выписаны из больниц, остальные проходили лечение на дому под медицинским наблюдением.