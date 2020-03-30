2020-04-30T20:01:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Туляки выбрали "Мисс Зрительских симпатий" в конкурсе "Мисс самоизоляция"

"Комсомолка" совместно с "Золотым квадратом" подвела итоги конкурса на самый модный образ в период самоизоляции
Поделиться:
"Мисс Зрительских симпатий" - Елена Жихарева."Мисс Зрительских симпатий" - Елена Жихарева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В середине апреля "Золотой квадрат" запустил в соцсетях конкурс "Мисс самоизоляция". Тема: «Вечеринка после карантина». Над суд жюри, в которое вошли стилисты Ольга Дудник, Гая Петросян, Анна Сапрыкина, парикмахер-колорист Дмитрий Иваненков, визажист Екатерина Паршина, были представлены фотографии участниц в самых красивых и смелых нарядах.

Победительницей стала Ксения Солтер. Ксения реализовала концептуальные образы, отражающие тоску по вечеринкам и жизнь на самоизоляции в стиле #яжмать.

"Мисс самоизоляция" - Ксения Солтер. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Мисс самоизоляция" - Ксения Солтер.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самоирония и нестандарность мышления сейчас актуальны как никогда.

Ксения Солтер в подарок получает приглашение на съемку в коллекционном номере и набор профессиональной косметики для волос.

В свою очередь читатели "Комсомолки" выбрали "Мисс Зрительских симпатий". Ей стала Елена Жихарева.

"Мисс Зрительских симпатий" в подарок получает королевскую процедуру по уходу за ресницами - коллагенирование ресниц от топ-мастера Аллы Веденеевой в студии красоты #GoldStudio71.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сам собрал тренажер для тренировки легких»: врач из Покровской больницы рассказал, как лечился от коронавируса
Сергея Саяпина выписали из Боткинской больницы вчера, 29 апреля. И хотя все закончилось хорошо, по словам медика, к заражению даже он - реаниматолог с пятнадцатилетним стажем - оказался не готов [фото, видео]
Новости 24