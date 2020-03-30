Туляки выбрали "Мисс Зрительских симпатий" в конкурсе "Мисс самоизоляция"

В середине апреля "Золотой квадрат" запустил в соцсетях конкурс "Мисс самоизоляция". Тема: «Вечеринка после карантина». Над суд жюри, в которое вошли стилисты Ольга Дудник, Гая Петросян, Анна Сапрыкина, парикмахер-колорист Дмитрий Иваненков, визажист Екатерина Паршина, были представлены фотографии участниц в самых красивых и смелых нарядах.

Победительницей стала Ксения Солтер. Ксения реализовала концептуальные образы, отражающие тоску по вечеринкам и жизнь на самоизоляции в стиле #яжмать.

"Мисс самоизоляция" - Ксения Солтер.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самоирония и нестандарность мышления сейчас актуальны как никогда.

Ксения Солтер в подарок получает приглашение на съемку в коллекционном номере и набор профессиональной косметики для волос.

В свою очередь читатели "Комсомолки" выбрали "Мисс Зрительских симпатий". Ей стала Елена Жихарева.

"Мисс Зрительских симпатий" в подарок получает королевскую процедуру по уходу за ресницами - коллагенирование ресниц от топ-мастера Аллы Веденеевой в студии красоты #GoldStudio71.