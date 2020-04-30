Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 30 апреля 2020 года составило 7 человек

У скончавшегося в Туле подростка подтвердился коронавирус. Положительный результат теста пришел накануне. Причиной смерти 17-летнего юноши стала двусторонняя тотальная пневмония.

Молодой человек поступил в реанимацию детского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии. При этом у него был ряд серьезных сопутствующих заболеваний. Однако несмотря на все усилия врачей, юноша скончался 28 апреля.

Отметим, что это 7 случай смерти из-за коронавируса в Тульской области.

Отметим, что это 6 случай смерти из-за коронавируса в Тульской области.