Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 30 апреля 2020 года составило 7 человек
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 30 апреля 2020 года
Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 30 апреля 2020 года составило 7 человекФото: материалы пресс-служб
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У скончавшегося в Туле подростка подтвердился коронавирус. Положительный результат теста пришел накануне. Причиной смерти 17-летнего юноши стала двусторонняя тотальная пневмония.
Молодой человек поступил в реанимацию детского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии. При этом у него был ряд серьезных сопутствующих заболеваний. Однако несмотря на все усилия врачей, юноша скончался 28 апреля.
Отметим, что это 7 случай смерти из-за коронавируса в Тульской области.
Отметим, что это 6 случай смерти из-за коронавируса в Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU