Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 30 апреля 2020 года составило 91 человек

30 апреля от коронавируса в Тульской области выздоровели 16 человек. Это жители Тулы, Донского, Белева, Узловой, Тепло-Огаревского, Ефремовского, Киреевского и Щекинского районов. Все они получили повторные отрицательные анализы.

12 человек лечились в больницах Тулы и Новомосковска. Остальные - дома. Среди выздоровевших от COVID-19: 6 детей.

Вместе с тем за минувшие сутки в области зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных за все время составило 965 человек.