Военнослужащие помогают дезинфицировать общественные пространства города Тулы
К дезинфекции городских территорий привлечены военнослужащие
Военнослужащие помогают дезинфицировать общественные пространства города ТулыФото: Алексей ФОКИН
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К работам по дезинфекции от коронавирусной инфекции в областной столице подключились военнослужащие Министерства обороны России. Помощь в санитарной обработке оказывает 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия.
По данным на 30 апреля задействовано три единицы техники и 30 человек личного состава. Военнослужащие обрабатывают ключевые транспортные узлы – автовокзалы и автостанции Тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU