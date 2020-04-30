2020-04-30T11:51:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Военнослужащие помогают дезинфицировать общественные пространства города Тулы

К дезинфекции городских территорий привлечены военнослужащие
Игорь КОПЫТОВ
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Военнослужащие помогают дезинфицировать общественные пространства города ТулыВоеннослужащие помогают дезинфицировать общественные пространства города ТулыФото: Алексей ФОКИН
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К работам по дезинфекции от коронавирусной инфекции в областной столице подключились военнослужащие Министерства обороны России. Помощь в санитарной обработке оказывает 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия.

По данным на 30 апреля задействовано три единицы техники и 30 человек личного состава. Военнослужащие обрабатывают ключевые транспортные узлы – автовокзалы и автостанции Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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