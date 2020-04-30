Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 30 апреля 2020: диагноз подтвердился у 92 человек

По оперативным данным на 30 апреля, в Тульской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 92 человек. Заболевшими оказались жители Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 23 человека работают в Москве и могли завезти инфекцию оттуда, еще 9 человек контактировали с прибывшими из столицы, остальные граждане контактировали с ранее инфицированными. Всех заболевших своевременно изолировали, они находятся под наблюдением врачей.

Также сегодня стали известны случаи выздоровления от коронавируса. Болезнь победили 16 человек: жители Тулы, Белева, Донского, Узловой, а также Ефремовского, Киреевского, Тепло-Огаревского и Щекинского районов. 12 человек проходили лечение в больницах, их выписали после получения отрицательного анализа на вирус. Еще четверо лечились на дому. Среди выздоровевших — шесть детей.