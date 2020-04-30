Сколько бригад «скорой помощи» в Тульской области работают, и как защищаются от коронавируса
Руководитель Тульского областного территориального Центра медицины катастроф в ходе Интернет-трансляции ответил на вопросы туляков. Большая часть их касалась работы экстренных бригад.
Так, ежедневно в регионе выезжают на вызовы около 120 бригад «скорой помощи». Сред них и специальные эпидемические, которые работают с пациентами, возможно зараженными или уже болеющими коронавирусной инфекцией. Такие бригады облачены в защитные комбинезоны, респираторы, очки, перчатки и бахилы. При этом, согласно рекомендации Минздрава России, в последнее время зараженных госпитализирует уже без капсул, но со строгим соблюдением мер индивидуальной защиты, чтобы предотвратить распространение вируса во внешнюю среду.
ИСТОЧНИК KP.RU