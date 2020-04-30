Сегодня, 30 апреля, с 9 утра всем въезжающим в Тульскую область требуется цифровой пропуск
С сегодняшнего дня на территории Тульской области вводится особый порядок передвижения. Тем, кто въезжает в регион или покидают его пределы, теперь необходимо оформлять цифровой пропуск. Пропуск потребуется и тем, кто транзитом пересекают тульский регион. Для москвичей есть специальные сервисы в Интернете.
Проверять наличие электронного цифрового пропуска будут на 9 постах, расположенных на границе области. Прибывающие работники должны предъявить дежурным постам полиции не только пропуск, но и справку с работы.
Кроме того, такой же цифровой пропуск потребуется и тем, кто воспользуется железнодорожным или автобусным сообщением - на вокзалах также организованы посты. Приезжающих могут выборочно осматривать и обследовать на коронавирусную инфекцию.
Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
ИСТОЧНИК KP.RU