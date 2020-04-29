2020-04-29T21:34:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заболел коронавирусом

Заболевание у главы ведомства протекает в бессимптомной форме
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заболел коронавирусомГлава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заболел коронавирусомФото: материалы пресс-служб
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Сегодня, 29 апреля, стало известно, что у главы регионального Минздрава Тульской области подтвердилось заболевание коронавирусом. Диагноз подтвердился после прихода положительных результатов анализа на COVID-19.

Сейчас болезнь у Алексея Эрка проходит в легкой форме, серьезной симптоматики не наблюдается. Чтобы обезопасить свою семью и окружение от заражения инфекцией, глава ведомства закрылся в собственном рабочем кабинете на карантин. а местом карантина стал его рабочий кабинет.

На вопрос "Комсомолки", о том, как он себя чувствует, Алексей Алоисович ответил: "Хорошо".

Отметим, что несмотря на карантин и болезнь, глава регионального Минздрава продолжает работать в обычном режиме, а пищу и другие необходимые для жизни вещи ему приносят к рабочему месту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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