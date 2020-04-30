2020-04-29T20:37:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области: последние новости на 30 апреля 2020 года

Новые случаи заражения и выздоровления
Игорь КОПЫТОВ
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Коронавирус в Тульской области: последние новости на 30 апреля 2020 годаКоронавирус в Тульской области: последние новости на 30 апреля 2020 годаФото: материалы пресс-служб
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За минувшие сутки в области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 31 человек работает в столичном регионе, 5 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

В стационарах находится 625 человек, из них – 28 детей. 210 человек имеют подтвержденный диагноз COVID-19 (в том числе 18 – дети), остальные – с подозрением на коронавирус и клиническими проявлениями пневмонии. 15 человек – в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. 560 человек (из них 41 – дети) с легкой формой течения болезни лечатся на дому под медицинским наблюдением.

В регионе выздоровели 12 человек. 11 из них проходили лечение на дому под наблюдением медработников.

Число скончавшихся от новой инфекции достигло 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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