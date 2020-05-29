Руководитель Минздрава Тульской области заболел коронавирусом
Сегодня, 29 апреля, стало известно, что положительный анализ подтвержден у министра здравоохранения Тульской области
Руководитель Минздрава Тульской области заболел коронавирусомФото: материалы пресс-служб
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Алексей Эрк ушел на самоизоляцию в своем рабочем кабинете.
- Да, болезнь меня не миновала. Но заболевание у меня протекает в легкой форме, - комментирует он сам ситуация. - И учитывая тот объем работы, который сейчас выполняет министерство, я принял решение остаться на работе.
ИСТОЧНИК KP.RU