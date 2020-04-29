2020-04-29T18:18:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Около 50 туляков не могут улететь из Таиланда из-за коронавируса

Сейчас в Россию вернулись 15 человек из других стран
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Около 50 туляков не могут улететь из Таиланда из-за коронавирусаОколо 50 туляков не могут улететь из Таиланда из-за коронавирусаФото: Алексей ФОКИН
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Власти Тульской области помогают вернуться на родину жителям региона, оказавшимся за границей в период распространения коронавируса. Их консультируют и помогают регистрироваться на специальные рейсы, организуемые Правительством страны.

Больше всего туляков сейчас в Таиланде - около 50 человек. Правительство региона поддерживает с ними связь.

В ближайшее время на родину прилетят соотечественники из Мальдивской Республики и Великобритании. Сейчас в РФ вернулись 15 туляков из США, Непала, Израиля, Кипра и Узбекистана.

Представители правительства встречают всех прибывших в аэропортах и в сопровождении медиков доставляют на автобусах в Тульскую область.

Туляки, находящимся за границей, для регистрации на рейс, а также для получения помощи могут воспользоваться сайтом Госуслуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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