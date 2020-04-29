2020-04-29T14:18:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области скончался 17-летний парень с подозрением на коронавирус

Окончательный диагноз пока не установлен
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В Тульской области скончался 17-летний парень с подозрением на коронавирусВ Тульской области скончался 17-летний парень с подозрением на коронавирусФото: Алексей ФОКИН
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28 апреля в больнице скончался 17-летний туляк с подозрением на COVID-19. Он поступил в реанимацию детского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии, с двусторонней тотальной пневмонией.

При этом у него был ряд серьезных сопутствующих заболеваний. Тактику лечения тульские врачи согласовали со специалистами Федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра. Но несмотря на все усилия медиков, молодой человек скончался.

Окончательный диагноз пока не установлен. Он станет известен после получения результатов исследований.

Всего в Тульской области из-за умерли 6 человек из-за COVID-19. Ранее стало известно о смерти 46-летнего мужчины. Туляк скончался на фоне нарастания дыхательной недостаточности.

Общее число заболевших в регионе за все время достигло 873 человек. В стационарах остаются 625 человек. При этом в тяжелом состоянии находятся 15 человек. Их подключили к аппаратам ИВЛ.

Также растет число выздоровевших. На сегодняшний день их 75 человек. По последним данным, справились с болезнью еще 12 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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