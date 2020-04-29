В Тульской области скончался 17-летний парень с подозрением на коронавирус
28 апреля в больнице скончался 17-летний туляк с подозрением на COVID-19. Он поступил в реанимацию детского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии, с двусторонней тотальной пневмонией.
При этом у него был ряд серьезных сопутствующих заболеваний. Тактику лечения тульские врачи согласовали со специалистами Федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра. Но несмотря на все усилия медиков, молодой человек скончался.
Окончательный диагноз пока не установлен. Он станет известен после получения результатов исследований.
Всего в Тульской области из-за умерли 6 человек из-за COVID-19. Ранее стало известно о смерти 46-летнего мужчины. Туляк скончался на фоне нарастания дыхательной недостаточности.
Общее число заболевших в регионе за все время достигло 873 человек. В стационарах остаются 625 человек. При этом в тяжелом состоянии находятся 15 человек. Их подключили к аппаратам ИВЛ.
Также растет число выздоровевших. На сегодняшний день их 75 человек. По последним данным, справились с болезнью еще 12 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU