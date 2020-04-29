Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 29 апреля 2020 года составило 75 человек

29 апреля в Тульской области выздоровели еще 12 человек. Это жители Тулы, Щекинского, Кимовского, Тепло-Огаревского, Киреевского районов. 11 человек лечились дома под наблюдением медиков. Одного жителя выписали из больницы.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Тульской области составило 75 человек.

Вместе с тем 29 апреля стало известно о 90 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 873 человек.

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