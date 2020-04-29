2020-04-29T13:04:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 29 апреля 2020 года составило 75 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 29 апреля 2020 года
Поделиться:
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 29 апреля 2020 года составило 75 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 29 апреля 2020 года составило 75 человекФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

29 апреля в Тульской области выздоровели еще 12 человек. Это жители Тулы, Щекинского, Кимовского, Тепло-Огаревского, Киреевского районов. 11 человек лечились дома под наблюдением медиков. Одного жителя выписали из больницы.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Тульской области составило 75 человек.

Вместе с тем 29 апреля стало известно о 90 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 873 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 29 апреля 2020: диагноз подтвердился у 90 человек

Из них 31 человек работает в Московской области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тульскую область поступили два передвижных медицинских комплекса
Где будут организованы посты полиции для проверки цифровых пропусков в Тульской области
Житель Тульской области спалил два дома в деревне
Жителя Тульской области поймали с наркотиками на железнодорожной станции
Туляк продавал несуществующие товары в интернете
В тульской колонии проверяют потенциально зараженных на коронавирус
Туляки не хотят соблюдать самоизоляцию и платят за это рублем
Тула в ожидании открытия «сезона фонтанов»
Севшего за руль нетрезвого туляка осудят за поддельное водительское удостоверение
Автоугонщик из Пролетарского округа Тулы сядет в тюрьму
Где в среду, 29 апреля, в Туле не будет электричества
В Тульской области водитель легковушки въехал в столб: погиб 17-летний парень
МЧС предупредило туляков об усилении юго-западного ветра
1 мая смотрите в Wink прямую трансляцию большого концерта группы «Звери»
В Туле на Орловском шоссе подросток устроил ДТП
Вода вернулась в дома Ясногорска
Погода в Туле 29 апреля: облачно, дождь и сильный ветер
В Тульской области предприятие сбрасывало сточные воды в Воронку
В поселке Куркино ликвидировали несанкционированную свалку
В Туле нашли артиллерийский снаряд времён ВОВ
В Ясногорске без воды остались около 1220 домов
Сын президента тульского футбольного «Арсенала» стал президентом ФК «Тверь»
В тульских аптечных сетях имеется порядка 6,9 тысяч медицинских масок