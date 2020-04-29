2020-04-29T11:34:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 29 апреля 2020: диагноз подтвердился у 90 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 29 апреля 2020
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Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 29 апреля 2020: диагноз подтвердился у 90 человекНовые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 29 апреля 2020: диагноз подтвердился у 90 человекФото: материалы пресс-служб
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По состоянию на 29 апреля, в Тульской области коронавирус подтвердился у 90 человек. Заболели жители Тулы, Алексина, Донского, Богородицкого, Ефремовского, Веневского, Дубенского, Заокского, Куркинского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Одоевского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 31 человек работает в Московской области, 5 человек контактировали с прибывшими из столичного региона. Остальные заразились от заболевших ранее. Всех больных своевременно изолировали.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время увеличилось до 873 человек. В стационарах остаются 625 человек, из них 28 детей.

Пока COVID-19 подтвердился у 210 человек (в том числе у 18 детей). У остальных – подозрение на коронавирус и клинические проявления пневмонии.

В тяжелом состоянии находятся 15 человек. Их подключили к аппаратам ИВЛ. Остальные 560 человек (из них 41 – дети) с легкой формой течения болезни под медицинским наблюдением лечатся на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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