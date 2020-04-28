Цифровые пропуска для въезда в Тульскую область в период коронавируса: отвечаем на главные вопросы

С 9:00 30 апреля в Тульской области вводится особый порядок передвижения. Въезжающим в регион и выезжающим из него придется обзавестись цифровыми пропусками. Это еще одна мера, направленная на борьбу с коронавирусом.

Публикуем ответы на самые важные вопросы о цифровых пропусках.

1. Кому они нужны?

Всем гражданам, которые будут въезжать в регион и выезжать за его пределы.

Пропуск не понадобится для передвижения по городу.

2. Что это такое?

Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой код формата XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, первая секция которого соответствует дате истечения срока действия пропуска. Его можно предъявить в бумажном или электронном виде (на мобильном телефоне, планшете).

С цифровым пропуском необходимо также иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

3. Как получить?

Получить цифровой пропуск можно на propusk.gosuslugi.ru или с помощью мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус». Альтернативных каналов для оформления пропуска нет.

Для работников организаций, деятельность которых не приостановлена, пропуска оформляет работодатель.

4. Для каких поездок?

Гражданин, выезжающий или въезжающий в регион, самостоятельно может оформить пропуск на 24 часа для:

- для поездки на работу;

- получения помощи врачей в медицинских организациях;

- поездки по личным и семейным делам.

5. Кто будет контролировать?

Контроль за исполнением требований будут осуществлять полиция, Росгвардия, Роспотребнадзор.

На выездах из региона продолжат работать посты полиции. Сотрудники правоохранительных органов будут проверять наличие цифровых пропусков у водителей и пассажиров всех въезжающих и выезжающих транспортных средств. Контроль также будет организован на железнодорожных и автобусных вокзалах междугороднего сообщения.

6. Что грозит нарушителям?

При отсутствии действующего цифрового пропуска гражданину будет запрещено пересечь границу Тульской области. Кроме того, в этом случае предполагается административный штраф до 30 тысяч рублей.

7. Можно ли обойтись одним пропуском на автомобиль, если в нем едет целая семья?

Нет. Пропуск нужен каждому. За исключением детей до 14 лет, которые перемещаются с законными представителями.

8. Могут аннулировать пропуск?

Да. В следующих случаях:

1) выявление факта представления недостоверных сведений при оформлении цифрового пропуска;

2) использование цифрового пропуска с нарушением требований; 3) нарушение режима повышенной готовности.

9. Когда не распространяется требование?

- на обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- на лиц, не достигших возраста 14 лет, передвижение которых осуществляется при условии их сопровождения родителями.