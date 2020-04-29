ГК БРАЕР: для тех, кто строит

О том, чем предприятие порадует клиентов в новом строительном сезоне, мы беседуем с генеральным директором ГК БРАЕР Игорем Кабановым.

Плитка БРАЕР поможет создать плавные изгибы садовых дорожек на участке.

- Игорь Александрович, какие новые возможности появились у ваших клиентов?

- Первое, что хотел бы отметить: все наши производства работают в обычном режиме. Как и всегда, строго соблюдаются необходимые требования санитарной безопасности. Строительный сезон стартовал. Сегодня у наших заказчиков, находящихся на «удаленке» и в самоизоляции, есть возможность просто и удобно работать с нами, не выходя из дома. С этой целью мы подготовили дополнительные предложения. Наши частные клиенты, а также юридические лица могут заказать кирпич, керамоблок, тротуарную плитку и другие позиции продукции прямо из дома, по каталогу на сайте braer.ru

Тротуарная плитка БРАЕР не только красивая, но надежная и долговечная.

Сделав несколько кликов, клиент делает заказ, с ним связывается менеджер, обговариваются детали хранения и доставки, другие нюансы. Второе: мы предложили своим клиентам возможность бесплатного хранения продукции у нас на складе до окончания строительного сезона. Это удобно: купил заранее все, что нужно, а вывезти можно, когда материалы реально понадобятся.

Предваряя вопрос о цене, скажу: у нас всегда есть эффективные по стоимости предложения. На сайте компании традиционно представлен «товар месяца», приобрести который можно с ощутимой экономией.

Каждый дизайнерский проект получается неповторимым.

Хорошую возможность мы предлагаем для тех, кто находится на стадии выбора проекта для будущего строительства. Этим направлением занимается наше подразделение БРАЕРСТРОЙ. Дом своей мечты можно выбрать всего за несколько минут из обширного каталога готовых проектов.

БРАЕРСТРОЙ поможет не только спроектировать, но и построить. В итоге клиент получает готовые комплекты домов из кирпича и керамоблоков под ключ с монтажом.

Такую красоту на вашем участке поможет создать отдел дизайна ГК "БРАЕР".

Опытные специалисты разработают архитектурный проект любой сложности и любого назначения, в т. ч. жилой или коммерческой недвижимости, возьмут на себя все работы, связанные со строительством - от подготовки документации и проведения ее через экспертизы - до авторского надзора, возведения объекта, отделки фасада и благоустройства территории. При этом можно приобрести все предлагаемые услуги, либо выбрать только то, что необходимо.

- Игорь Александрович, как дела с реализацией совместных с городом проектов?

- Мы работаем с городом постоянно, все больше территорий областной столицы вымощено тротуарной плиткой БРАЕР: городское пространство «Искра», площадь Московского вокзала, территории вокруг здания правительства, цирка, дорожки и зоны отдыха в парках и др. Подобная работа идет не только в масштабе Тулы, несколько заявок на мощение общественных пространств поступило к нам в начале 2020 года из разных городов России. Мы будем развивать это направление.

Плитка БРАЕР - воплощение вашей мечты в ландшафтном дизайне.

Цветотерапия в действии

- Какие актуальные тенденции принес новый строительный сезон?

- Сегодня как никогда актуальна поговорка: «Мой дом – моя крепость». Именно дом становится центром спокойствия и гармонии, источником энергии для жизни. В оформлении фасадов строений, в ландшафтном дизайне на первый план выходят цветотерапия и экостиль: актуально это и для тротуарной плитки. В моде теплые природные оттенки: медовый, янтарный, коралловый, песочный, оранжевый, коричневый... За счет их грамотного сочетания достигается непередаваемый эффект, поверхности могут копировать натуральный камень, дерево и т. д. Естественные цвета радуют глаз, успокаивают, вызывают приятные эмоции.

Купить всю продукцию БРАЕР сегодня можно, не выходя из дома.

Остается актуальной технология «колормикс», позволяющая добиться неповторимых оттенков в результате их сочетания. «Спрайт», «Мальва», «Рассвет», «Техас», «Койот», «Каштан» - список модных трендов большой.

Что касается формы плитки, тут такие тенденции: в тренде как мелкая, так и крупноформатная плитка, популярны квадратные, а также вытянутые формы, напоминающие паркетную доску.

Плиткой БРАЕР выложены десятки общественных пространств.

- А если клиент хочет воплотить свой неповторимый дизайн-проект оформления участка?

- Будем рады помочь, наш отдел дизайна имеет значительный и интересный опыт работы в этом направлении. Клиенты не позволяют нам стоять на месте, ставя каждый раз высокую планку. Наши проекты получаются индивидуальными и грамотно встроенными в общую панораму оформления дома и участка. Каждый проект мы прорабатываем на предмет минимизации расходов, помогаем рационально рассчитать покупку всех материалов, сделать так, чтобы клиент не потратил лишних средств.

- Игорь Александрович, спасибо за беседу! Успехов и реализации самых амбициозных планов!

Тула, пос. Обидимо,

ул. Кирпичная, д. 1-а,

тел. (4872) 25-24-50.

www.braer.ru

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