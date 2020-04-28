2020-04-28T18:02:15+03:00
Общество

Дмитрий Миляев проверил ход работ на аварийном участке магистрального водовода

28 апреля глава городской администрации проинспектировал работы по перекладке магистрального водовода Обидимо-Упкинского водозабора
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Дмитрий Миляев проверил ход работ на аварийном участке магистрального водоводаДмитрий Миляев проверил ход работ на аварийном участке магистрального водоводаФото: материалы пресс-служб
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К работам по перекладке наиболее аварийных участков трубопровода специалисты ОАО «Тулагорводоканал» приступили в конце февраля. Трубы Обидимо-Упкинского водозабора укладывали еще в 70-е и 80-е годы прошлого века. В этом году предстоит заменить на шести участках в общей сложности 4,7 км магистрального водовода, который снабжает Зареченский и часть Советского округов Тулы.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Генеральный директор ОАО «Тулагорводоканал» Эдуард Головин рассказал Дмитрию Миляеву, что сейчас идет перекладка второго участка трубопровода в районе красных ворот. Его протяженность - 1,2 км. Рабочие производят сварку труб, которые затем будут уложены в землю.

- Первый этап мы уже завершили. Был переложен и переврезан участок протяженностью 1,3 км в районе д. Некрасово. Его уже опрессовали. Сейчас в районе красных ворот у нас работает одна бригада. Послезавтра к работе приступает вторая. Все необходимые материалы есть. Трубы используем от местного производителя завода «Полипласт Новомосковск». Гарантийный срок эксплуатации - 10 лет. Срок службы нового водовода – 50 лет. Идем в графике. Данный участок в начале мая планируем завершить.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Полностью запланированные работы намерены завершить в июле. Дмитрий Миляев отметил их важность. Качественное водоснабжение всех жителей города – одна из приоритетных задач, которые стоят перед городской администрацией:

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

- Мы продолжаем исполнять поручение губернатора. Задача у нас большая и серьезная – это замена аварийных участков магистральных водоводов. Серьезные работы сейчас ведутся на Медвенско-Осетровском водозаборе, который снабжает Пролетарский округ Тулы. Но и этот водозабор не менее важный. Он снабжает Зареченский округ и часть Советского округа. Количество благополучателей - больше 120 тысяч человек. Водовод старый, в эксплуатации почти полвека. Износ труб - высокий. Только за прошлый год на этих участках произошло более 300 утечек. В этом году приняли решение и здесь заменить самые аварийные участки.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Глава городской администрации выразил уверенность, что по итогам работ водоснабжение Зареченского и части Советского округов будет более качественным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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