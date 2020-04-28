С 30 апреля в Тульской области вводятся цифровые пропуска

Теперь граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков в случае, если они едут на работу, по личным и семейным делам, а также, если им необходима помощь врача в медучреждении.

Пропуск необходим въезжающим в регион или покидающим его пределы на любом из видов транспорта - общественном, железнодорожном, личных и грузовых автомобилях. Кроме того, граждан, въезжающих в Тульскую область, будут выборочно обследовать на COVID-19.

Пропуск не потребуется тем, кому необходима экстренная медицинская помощь, детям до 14 лет при наличии рядом родителей. Также пока пропуска не нужны для передвижения в пределах городской черты или иного населенного пункта.

Соблюдение нововведений возложено на правоохранительные органы и представителей Роспортребнадзора.

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