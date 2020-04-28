2020-04-28T11:52:48+03:00
Экономика

ВТБ в Туле выдал ипотечные кредиты под 6,5%

Банк ВТБ в Тульской области выдал три ипотечных кредита в рамках новой программы госсубсидирования
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Банк ВТБ в Тульской области выдал три ипотечных кредита в рамках новой программы госсубсидирования.Банк ВТБ в Тульской области выдал три ипотечных кредита в рамках новой программы госсубсидирования.
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Клиенты приобрели квартиры в ЖК «Дома цвета кофе», «Смарт-квартал» и «Суворовский» стоимостью 2,8 млн, 4,7 млн и 3,4 млн рублей соответственно.

ВТБ (ПАО) первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. "Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита для тульского региона составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова:

- Благодаря новой госпрограмме тулякам сейчас доступны одни из самых выгодных на рынке условий по ипотеке. Кроме того, в ВТБ все процедуры по сделке и регистрации собственности можно провести дистанционно. Посетить офис необходимо лишь однажды для подписания документов, а при наличии электронной цифровой подписи визит в банк вообще не потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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