Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 28 апреля 2020 года составило 6 человек

С подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался 46-летний житель Тулы. Изначально мужчину госпитализировали в больницу с двухсторонней полисегментарной пневмонией. Ситуацию осложняли тяжелые сопутствующие заболевания.

В связи с отсутствием положительной динамики пациента перевели в инфекционный госпиталь. Уже там подключили к аппарату ИВЛ. На фоне нарастания дыхательной недостаточности пациент умер.

Отметим, что это 6 случай смерти из-за коронавируса в Тульской области.