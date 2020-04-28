Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 28 апреля 2020 года составило 6 человек
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 28 апреля 2020 года
Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 28 апреля 2020 года составило 6 человекФото: материалы пресс-служб
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С подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался 46-летний житель Тулы. Изначально мужчину госпитализировали в больницу с двухсторонней полисегментарной пневмонией. Ситуацию осложняли тяжелые сопутствующие заболевания.
В связи с отсутствием положительной динамики пациента перевели в инфекционный госпиталь. Уже там подключили к аппарату ИВЛ. На фоне нарастания дыхательной недостаточности пациент умер.
Отметим, что это 6 случай смерти из-за коронавируса в Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU