Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 28 апреля 2020 года составило 63 человека
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 28 апреля 2020 года
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 28 апреля 2020 года составило 63 человекаФото: Алексей ФОКИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 28 апреля 2020 года составило 63 человека. Справился с болезнью еще один туляк. У ребенка она протекала в легкой форме. Поэтому проходил лечение на дому под наблюдением медиков.
Вместе с тем 28 апреля стало известно о 70 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 783 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU