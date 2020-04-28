2020-04-28T11:58:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 28 апреля 2020 года составило 63 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 28 апреля 2020 года
Поделиться:
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 28 апреля 2020 года составило 63 человекаЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 28 апреля 2020 года составило 63 человекаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 28 апреля 2020 года составило 63 человека. Справился с болезнью еще один туляк. У ребенка она протекала в легкой форме. Поэтому проходил лечение на дому под наблюдением медиков.

Вместе с тем 28 апреля стало известно о 70 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 783 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сначала подумал, что просто переутомился»: врач рассказал, что чувствует человек, инфицированный коронавирусом
По словам Дмитрия Пташникова, в отделении которого не осталось здоровых сотрудников, врачи загодя начали принимать противовирусные. Но это не помогло
Новости 24
Кто останется без электричества в Туле сегодня, 28 апреля, из-за проведения профилактических работ
«Тяни-толкай» по-тульски: буксируемая машина врезалась в буксировщик
Каршеринговая машина в Туле лишилась дорогущей магнитолы
Тулякам предлагают принять участие в виртуальной фотоакции
Очередное «мусорное» дело в Тульской области
Пик коронавирусной инфекции в Тульской области еще впереди
28 апреля в Туле дневная температура воздуха поднимется до +12 градусов
Тульская Госавтоинспекция выявила за выходные почти 15 тысяч нарушений
Тульский актер и музыкант выпустил новый клип про самоизоляцию
Памятник «Катюше» в Туле вернется обратно на постамент
Житель Тульской области пытался обокрасть супермаркет
Сотрудники ГИБДД поймали на тульских дорогах более 14 тысяч нарушителей ПДД
В Туле убирают портрет-граффити Толстого
На тульских улицах стало еще больше людей
В Тульской области в акции «Библионочь-2020» поучаствовали более 50 тысяч человек
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
В Тульской области в ДТП пострадал 75-летний мужчина
В Тульской области «Toyota» вылетела в кювет
В Тульской области столкнулись «Ford Galaxy» и «Chevrolet Cruze»: есть пострадавший
Ждет ли туляков аномально жаркое лето?
СПЛАВ запустил производство защитных масок для лица
Хоккейный клуб из Тульской области стал вице-чеионаном виртуального чемпионата НМХЛ