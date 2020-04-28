Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 28 апреля 2020 года составило 63 человека. Справился с болезнью еще один туляк. У ребенка она протекала в легкой форме. Поэтому проходил лечение на дому под наблюдением медиков.

Вместе с тем 28 апреля стало известно о 70 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 783 человек.