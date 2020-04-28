Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 28 апреля 2020: диагноз подтвердился у 70 человек

По состоянию на 28 апреля, в Тульской области коронавирус подтвердился у 69 человек. Заболели жители Тулы, Донского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 23 человека работают в Московской области, 10 человек контактировали с прибывшими из столичного региона, остальные заразились от заболевших ранее. Всех больных своевременно изолировали.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время увеличилось до 783 человек.