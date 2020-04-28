В Туле появились первые фейки о коронавирусе

На одном из тульских сайтов (информагентство «Тульская пресса») появился похоронный пост относительно судьбы тульских газет и прочих бумажных изданий.

Написано с большим сочувствием, хотя при беглом опросе выяснилось, что ни один из редакторов тульских печатных СМИ гениям из данного издания сроду не жаловался ни на работу, ни на судьбу. И тем не менее…

Суть опуса, исполненного в легком жанре доноса, заключается в том, что, по мнению собственно доносящих, коронавирус заражает газеты, а посему доставка их потребителю безопасна лишь по истечении 5 дней. И читатели из-за этого якобы получают информацию в крайне несвежем виде, что причиняет им невыносимые страдания.

Суждение странноватое. Хотя бы потому, что газеты по-прежнему выходят по графику. Посылаем мы исходники с помощью интернета прямо в типографию. И печатают их, что бы там не грезилось «Тульской прессе», вовсе не чихающие и кашляющие барышни-машинистки, а большие и сложные полиграфические роботизированные машины. А роботы, как известно, коронавирусом пока не страдают.

У всех тульских газет есть либо сайты, либо порталы с различными сервисами – для оперативного и быстрого информирования граждан. А бумага для многих, особенно для жителей области - это привычный надежный источник информации и аналитики.

Что касается заявления «коллег» о том, что бумага является каким-то особо опасным «хранителем» вируса COVID-19, отметим недавнее исследование команды вирусолога Хендрика Штрека из Хайнсберга, полностью перевернувшее представления о путях передачи коронавирусной инфекции. На поверхностях жизнеспособных вирусов нет — только нежизнеспособные!

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского медуниверситета Александр Лукашев солидарен с немецкими коллегами и считает, что вирус на поверхностях может быть лишь в том случае, если вирусовыделитель хорошенько их облизывал.

А с бумаги возможные вредоносные организмы исчезают куда быстрее, чем, например, с металла или пластика. Но для того, чтобы это знать, надо хоть что-то читать.

Так получилось, что большинство представителей медиа-сферы под напором злобного вируса как-то сплотились. И даже сообща написали обращение к председателю правительства Тульской области с просьбой включить СМИ в перечень предприятий, пострадавших в результате введения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. Действительно, сложности есть. Они есть у газет и журналов, у радио- и телекомпаний, интернет-изданий. И связано это совсем не с материалом-носителем, а с сокращением объемов рынка рекламы.

Да. Речь пойдет именно о них – о деньгах. Не секрет, что подавляющее большинство СМИ существует за счет доходов от рекламы. Хотя какие уж в период самоизоляции доходы?.. Вот и «коллегам» из ИА, видимо, это покоя не дает.

В противном случае его сотрудники приложили бы к своему экзерсису обоснованные и научно подтвержденные данные о смертельной коронавирусной опасности газет и журналов. А то пока что это получается предоставлением недостоверной общественно значимой информации и недобросовестной конкуренцией. Впрочем, это дело Роскомнадзора и Антимонопольного комитета.