Коронавирус в Тульской области, последние новости на 28 апреля 2020: коронавирус захватил все районы Тульской области

Тенденции, связанные с пандемией, неутешительны. Теперь коронавирус захватил все районы Тульской области. Заболевшие на минувших выходных появились в последних «чистых» от COVID-19 муниципалитетах - Чернском, Воловском и Дубенском районах.

Ежедневно увеличивается и количество заболевших. 27 апреля стало известно о 69 новых случаях. Заболели жители Тулы, Алексинского, Ефремовского, Веневского, Заокского, Новомосковского, Кимовского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Плавского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Примечательно, что из них в Московской области работают 18 человек. Еще 6 человек контактировали с прибывшими из столичного региона. Остальные заразились от заболевших ранее. Всех больных своевременно изолировали.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 713. Больше всего инфицированных в Туле (292 случая). Затем следует Заокский (48 случаев), Щекинский (45 случаев) и Киреевский районы (41 случай). Меньше всего заболевших зафиксировано в Арсеньевском районе. В муниципалитете COVID-19 выявили у 1 человека.

Заболевшие проходят лечение в 6 медучреждениях Тульской области. Койки развернуты в городской больнице №11 Тулы, областной клинической больнице, Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина, в отдельно стоящем корпусе детской областной клинической больницы и Новомосковской городской клинической больнице.

На прошлой неделе открылся инфекционный госпиталь в Щекинской городской больнице. Еще один появится в отделении областной психиатрической больницы в поселке Петровский.

На фоне роста заболеваемости растет и число выздоровевших: их уже 62 человека. По состоянию на 24 апреля справились с болезнью еще 3 человека. Это жители Киреевского, Узловского и Куркинского районов. В их числе ребенок. Пациентов выписали из больниц после получения повторных отрицательных анализов.