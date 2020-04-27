Мораторий на банкротство: самое главное

- Александр Николаевич, одна из ключевых мер поддержки бизнеса в России на сегодня - мораторий на процедуру банкротства. Расскажите об этом законодательном нововведении подробнее.

Наш эксперт - известный тульский юрист, арбитражный управляющий, руководитель компании «Крючков и партнеры» Александр Крючков.

- Да, действительно, это одно из самых свежих нововведений. Попробую пояснить главные моменты. ФЗ№98 внес изменения в некоторые статьи ФЗ№ 127 «О банкротстве». Появилась новая статья 9.1. о моратории на возбуждение дел о банкротстве.

Озвучу главную фразу: «Для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях Правительство РФ в праве ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению, поданному кредиторами на срок, установленный Правительством РФ».

Поясню. Одна из важных сторон процедуры банкротства - финансовое оздоровление предприятия. При введении моратория мы говорим об отмене накопившихся платежей компании, предприятие продолжает спокойно работать при условии, что эта деятельность эффективная и сможет позволить предприятию выйти на достаточность имущества.

- А если предприятие не может в данный момент осуществлять свою деятельность, его работа приостановлена?

- Объясню. Например, есть туристическое агентство. У него накопились долги. Руководитель видит, что не может выполнить финансовые обязательства, внешние и внутренние признаки банкротства также есть.

Но есть и мораторий на освобождение должников от подачи заявления о начале процедуры банкротства. То есть этот руководитель в сегодняшней ситуации не обязан подавать заявление о банкротстве.

Другой важный момент: до моратория кредитор мог возбудить исполнительное производство и принудительно взыскать с должника денежные средства, либо мог подать заявление о начале процедуры банкротства. В этом случае руководителя можно было отстранить и добиться права распоряжаться имуществом предприятия-банкрота.

А сейчас законодатель сказал: «Нет!» На период моратория кредитор лишается этого права.

- Если уже есть заявление на признание предприятия-должника банкротом, которое подано до моратория, но оно пока не рассмотрено. Как с этим будет обстоять ситуация?

- По уже поданным, но еще не рассмотренным заявлениям сейчас будет приостановка до конца моратория.

Но и другие случаи могут иметь место. Есть федеральный портал, про который я упоминал в 1-ой беседе, где собрана вся актуальная информация о намерениях подать заявление о признании должника банкротом. Эти заявления не будут приняты. Это распространяется на предприятия не всех областей. На сайте ФНС по ИНН предприятия можно посмотреть, попали ли вы в список предприятий, на которые распространяется мораторий о принятии заявлений о начале банкротства. Список может меняться, потому что в режиме реального времени происходят изменения, которые и поступают в ФНС.

В списке на сегодня целый ряд отраслей, попавших в этот мораторий. Среди них авиаперевозки, досуговая деятельность, культурная, спортивная сферы и т. д.

В условиях пандемии законодатель пытается соблюсти баланс интересов и защитить добросовестных участников рынка. Мораторий подразумевает, что вы сегодня не сможете подать заявление в налоговую и получить ОКВЭД.

Но надо понимать, что ОКВЭДы бывают разные. Может случиться и такое: компания частично попадает, а частично не попадает под конкретный ОКВЭД… В какой-то мере ОКВЭД дает компании карт-бланш, но надо внимательно смотреть, какой вид деятельности приносит предприятию больший доход в данный момент. Надо грамотно собирать доказательства, чтобы защитить свои права.

- Мы с вами говорим о защите должников, а как же кредитор, он ведь тоже несет потери…

- Повторюсь, законодатель старается соблюсти баланс интересов в этой ситуации. Именно поэтому есть в законодательных нововведениях интересные моменты, которые надо очень внимательно изучать и читать.

На время моратория нельзя совершать определенные виды сделок. То есть, с одной стороны, вам дают защиту, но одновременно накладывают дополнительные обязательства. Руководитель уже в полной мере не может распоряжаться имуществом предприятия. При этом хозяйственную деятельность вести может, а вот выводить имущество как выплату действительной стоимости доли не может. Предприятия из этого списка лишены права выплачивать дивиденды, отчуждать свое имущество и т.д. Руководитель не может вольно распорядиться имуществом, превышающим 1% от оборота предприятия.

То есть установлен строгий контроль над распоряжением имуществом предприятия.

- Большое внимание законодатель уделил работникам предприятия, защите их интересов…

- Это, действительно, так, речь идет о п. 4 Оплата и размер денежных обязательств, требование о выплате выходных пособий определены на дату введения моратория. Надо понимать, что есть сегодняшние текущие платежи, а есть реестровые. На момент введения моратория платежи фиксируются, замораживаются долги. Существующие платежи должны работникам выплачиваться, то есть мораторий дает облегчение по долгам с целью не тормозить людям с текущими платежами.

Компания на эти 6 месяцев моратория имеет шанс начать все с чистого листа и постараться восстановить платежеспособность. При этом надо понимать: списания долгов работникам не произойдет, они никуда не денутся.

- Может ли сейчас предприятие, оказавшееся в списке на мораторий о банкротстве, продать какой-то объект недвижимости с целью погасить долги?

- Это мы с вами возвращаемся к вопросу об урезании прав руководителя в этой ситуации. Как эта продажа имущества будет уживаться с нововведениями в законодательстве? Если почитать внимательно все изменения, то есть вариант, что эту сделку могут признать ничтожной. Как быть? С одной стороны, желание продать часть имущества в благих целях для закрытия долгов есть. На ваше предприятие распространяется мораторий о банкротстве. Сделку сегодня зарегистрируют, а завтра признают ее ничтожной…

Поэтому повторяю, надо видеть и понимать две стороны моратория: с одной стороны это благо и возможность восстановить свою платежеспособность, с другой стороны – в будущем часть сделок могут быть оспорены.

Здесь очень важным становится значение финансового анализа. Когда предприятие утратило платежеспособность? Уже после введения моратория или задолго до него? Есть вариант, что предприятие давным-давно было «мертвым», а сейчас решило воспользоваться привилегиями моратория… И такое возможно.

Все будет упираться в ваш умысел. Если ваш умысел – восстановить платежеспособность, вам придется доказывать в суде, куда реально были направлены ваши действия.

Уверен, что будут скоро разъяснения по многим спорным моментам данных законодательных нововведений, мы очень на них надеемся.

- Должник и кредитор сегодня в ряде случаев могут подписать мировое соглашение… Цель данной процедуры в чем?

- Такая возможность прописана в упомянутой мной статье 9.1. Для этого должник должен предоставить письменное согласие кредитора с условиями мирового соглашения. Проще говоря: есть кредитор, который имеет решение суда. Должник попал в мораторий, говорит кредитору – я тебе пока дать ничего не могу, закон меня тоже поддерживает в этом на время моратория. Кредитор говорит: «Я согласен на подписание мирового соглашения». Цель тут - возможность обойти упомянутый ограничительный 1% при распоряжении имуществом.

- Как могут повлиять принятые нововведения на регламент собрания кредиторов?

- Решено, что на время моратория собрания кредиторов проводятся в форме заочного голосования.

- А если оно уже назначено и приглашены участники?

- В любом случае заочно, по решению арбитражного управляющего. То есть арбитражный управляющий сам с собой посовещался, но возникает вопрос: как потом итоги этого собрания будут оспаривать? Получается если я арбитражный управляющий и мое решение в этом случае определяющее, то я вообще могу его не проводить… Спорный вопрос.

- В первой беседе мы с вами много говорили о субсидиарной ответственности. В этом вопросе есть изменения?

- Да, теперь есть порядок привлечения к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве. Ст. 399 ГК говорит об этом. Например, заявление кредитора суд не принял в связи с мораторием. Поэтому у него теперь появилась возможность привлечь руководителя к субсидиарной ответственности вне дел о банкротстве.

- Александр Николаевич, давайте резюмируем сказанное.

- Настал тот момент, когда многим руководителям придется становиться на время юристами, читать детально каждую статью закона и вникать в ее нюансы. Я хочу обратиться к должникам. Нельзя сейчас тратить время, надо принимать решения. Если мораторий в конкретном случае может помочь, надо хвататься за эту возможность и принимать все меры к возвращению платежеспособности. Если такой возможности нет, надо воспользоваться правом, которого руководителей никто не лишал, и подать на самого себя заявление о банкротстве. Это будет абсолютно честно и справедливо, в рамках ФЗ№127. Но главное, это поможет защитить свои права в сложившейся ситуации.

На сегодня для многих юридических лиц именно процедура банкротства становится единственной возможностью решить проблемы с долгами.

Что касается алгоритма действий, то тут надо, в первую очередь, проанализировать ситуацию в конкретной компании, сверить всю необходимую отчетность, посмотреть на наличие признаков банкротства (я называл их в предыдущей нашей беседе) и принять решение о дальнейших действиях с целью минимизировать потери. Повторюсь, что наши специалисты имеют большой опыт работы в этом направлении и готовы помочь.

- Александр Николаевич, спасибо! До следующей встречи!

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