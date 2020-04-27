Тулякам предлагают отметить Первомай онлайн
В этом году Первомай туляки отметят онлайн. Это связано с ограничениями, введенными из-за коронавируса.
Тем не менее, праздник будет богат на события, пусть и виртуальные. Онлайн-акции пройдут на информационных платформах и в официальных группах учреждений в соцсетях.
28.04.2020
МБУДО «Ленинская детская школа искусств»:
Видеоматериал хореографической постановки «Лягушачий хор»
Видеоматериал хореографической постановки «Вечный двигатель»
Видеоматериал хореографической постановки «Россиночка Россия»
Видеоматериал хореографической постановки «Сапожки русские»
29.04.2020
МБУДО «Ленинская детская школа искусств»:
Стихотворение «Да здравствует Первое Мая!»
Стихотворение «Для Мая расцвела…» «Песня о земной красоте»
МБУДО «Детская школа искусств № 6»:
Концерт «Танцуй и пой, душа народная!»
01.05.2020
Тульская библиотечная система:
Виртуальная выставка открыток «Первомай в ретро стиле»
МАУК "КДС" ОП "Центр культуры и досуга":
«МИР! ТРУД! МАЙ!» первомайский флешмоб
МБУДО "Зареченская детская школа искусств":
Онлайн-акция «Весна идет, весне дорогу!»
В течение дня Рубрика «#МирТрудЭрмитаж»
"Культурно-досуговое объединение" Большая Тула:
11.00 Мастер-класс по декорированию футболки «Профессия дизайнер»
МБУДО «ДШИ № 1»:
12.00 Выставка художественных работ «Весна идет, весне дорогу»
"Культурно-досуговое объединение" Большая Тула:
13.00 Виртуальная экскурсия в Первое мая 1971 года + Мастер-класс по ИЗО «Первомайская марка»
МАУК "КДС" ОП "Центр культуры и досуга":
13.00 «Первые цветы» мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги
МАУК "Культурно - досуговая система":
15.00 Весенний праздничный концерт Клубных формирований МАУК «КДС»
Тульский историко-архитектурный музей:
19.00 День рождения А. С. Хомякова по старому стилю
Тульский театр «Эрмитаж»:
19.00 Концерт позитив-бэнда Jazzophrenia
20.00 Цикл видео-подкастов «Лицом к…»
МБУДО ДШИ №5:
Концерт МБУДО ДШИ №5 «Любимому городу посвящается…»
02.05.2020
Детская школа искусств им. Г.Г. Галынина:
10.00 «Предчувствие весны»
МБУДО ДШИ № 4:
12.00 Музыкальная викторина «Угадай мелодию!»
МАУК "КДС" ОП ДК "Хомяково":
12.00 «Мир! Труд! Май!» хореографического коллектива «Искорки»
"Культурно-досуговое объединение" Большая Тула:
13.00 Мастер-класс «Трудовая шапка Первомая»
МАУК «КДС»:
15.00 «Весенний концерт»
МАУК "Культурно - досуговая система":
16.00 «Цветочное настроение», мастер-класс от ИЗО студии «Волшебные краски»
Тульский театр «Эрмитаж»:
В течение дня Рубрика «#МирТрудЭрмитаж»
Фестиваль уличных театров «Театральный дворик»:
20.00 «Дворовые посиделки»
3.05.2020
В течение дня Рубрика «#МирТрудЭрмитаж»
МАУК "КДС" ОП "Центр культуры и досуга":
Дайджест "Города-герои"
МАУК "КДС" ОП ДК "Хомяково":
12.00 «Праздник весны и труда» хореографический коллектив «Искорки»
Фестиваль уличных театров «Театральный дворик»:
20.00 «Дворовые посиделки»
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