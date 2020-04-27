2020-04-27T11:44:41+03:00
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Тулякам предлагают отметить Первомай онлайн

"КП" публикует афишу онлайн-мероприятий и онлайн-акций
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Тулякам предлагают отметить Первомай онлайнТулякам предлагают отметить Первомай онлайнФото: Алексей ФОКИН
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В этом году Первомай туляки отметят онлайн. Это связано с ограничениями, введенными из-за коронавируса.

Тем не менее, праздник будет богат на события, пусть и виртуальные. Онлайн-акции пройдут на информационных платформах и в официальных группах учреждений в соцсетях.

28.04.2020

МБУДО «Ленинская детская школа искусств»:

Видеоматериал хореографической постановки «Лягушачий хор»

Видеоматериал хореографической постановки «Вечный двигатель»

Видеоматериал хореографической постановки «Россиночка Россия»

Видеоматериал хореографической постановки «Сапожки русские»

29.04.2020

МБУДО «Ленинская детская школа искусств»:

Стихотворение «Да здравствует Первое Мая!»

Стихотворение «Для Мая расцвела…» «Песня о земной красоте»

МБУДО «Детская школа искусств № 6»:

Концерт «Танцуй и пой, душа народная!»

01.05.2020

Тульская библиотечная система:

Виртуальная выставка открыток «Первомай в ретро стиле»

МАУК "КДС" ОП "Центр культуры и досуга":

«МИР! ТРУД! МАЙ!» первомайский флешмоб

МБУДО "Зареченская детская школа искусств":

Онлайн-акция «Весна идет, весне дорогу!»

В течение дня Рубрика «#МирТрудЭрмитаж»

"Культурно-досуговое объединение" Большая Тула:

11.00 Мастер-класс по декорированию футболки «Профессия дизайнер»

МБУДО «ДШИ № 1»:

12.00 Выставка художественных работ «Весна идет, весне дорогу»

"Культурно-досуговое объединение" Большая Тула:

13.00 Виртуальная экскурсия в Первое мая 1971 года + Мастер-класс по ИЗО «Первомайская марка»

МАУК "КДС" ОП "Центр культуры и досуга":

13.00 «Первые цветы» мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги

МАУК "Культурно - досуговая система":

15.00 Весенний праздничный концерт Клубных формирований МАУК «КДС»

Тульский историко-архитектурный музей:

19.00 День рождения А. С. Хомякова по старому стилю

Тульский театр «Эрмитаж»:

19.00 Концерт позитив-бэнда Jazzophrenia

20.00 Цикл видео-подкастов «Лицом к…»

МБУДО ДШИ №5:

Концерт МБУДО ДШИ №5 «Любимому городу посвящается…»

02.05.2020

Детская школа искусств им. Г.Г. Галынина:

10.00 «Предчувствие весны»

МБУДО ДШИ № 4:

12.00 Музыкальная викторина «Угадай мелодию!»

МАУК "КДС" ОП ДК "Хомяково":

12.00 «Мир! Труд! Май!» хореографического коллектива «Искорки»

"Культурно-досуговое объединение" Большая Тула:

13.00 Мастер-класс «Трудовая шапка Первомая»

МАУК «КДС»:

15.00 «Весенний концерт»

МАУК "Культурно - досуговая система":

16.00 «Цветочное настроение», мастер-класс от ИЗО студии «Волшебные краски»

Тульский театр «Эрмитаж»:

В течение дня Рубрика «#МирТрудЭрмитаж»

Фестиваль уличных театров «Театральный дворик»:

20.00 «Дворовые посиделки»

3.05.2020

В течение дня Рубрика «#МирТрудЭрмитаж»

МАУК "КДС" ОП "Центр культуры и досуга":

Дайджест "Города-герои"

МАУК "КДС" ОП ДК "Хомяково":

12.00 «Праздник весны и труда» хореографический коллектив «Искорки»

Фестиваль уличных театров «Театральный дворик»:

20.00 «Дворовые посиделки»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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