Тулякам предлагают отметить Первомай онлайн

Более 150 аудиозаписей из архива «Фирмы Мелодия» будут опубликованы в открытом доступе к «Библионочи – 2020» в Одноклассниках

Совместно с социальной сетью Одноклассники к всероссийской акции «Библионочь – 2020» «Мелодия» и «Культура.РФ» выпускают колоссальную коллекцию раритетных аудиозаписей для свободного прослушивания