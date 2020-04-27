Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 27 апреля 2020 года составило 62 человека

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 24 апреля 2020 года составило 62 человека. Справились с болезнью еще 3 человека. Это жители Киреевского, Узловского и Куркинского районов. В их числе ребенок.

Пациентов выписали из больниц после получения повторных отрицательных анализов.

Вместе с тем COVID-19 подтвердился у 69 человек. Число зараженных за все время в регионе достигло 713 человек.

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