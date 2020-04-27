2020-04-27T11:06:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 27 апреля 2020: диагноз подтвердился у 69 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 апреля 2020
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 апреля 2020Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 апреля 2020Фото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 27 апреля, в Тульской области коронавирус подтвердился у 69 человек. Заболели жители Тулы, Алексинского, Ефремовского, Веневского, Заокского, Новомосковского, Кимовского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Плавского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 18 человек работают в Московской области, 6 человек контактировали с прибывшими из столичного региона. Остальные заразились от заболевших ранее. Всех больных своевременно изолировали.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 713.

ИСТОЧНИК KP.RU

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