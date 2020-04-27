Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 27 апреля 2020: диагноз подтвердился у 69 человек

По состоянию на 27 апреля, в Тульской области коронавирус подтвердился у 69 человек. Заболели жители Тулы, Алексинского, Ефремовского, Веневского, Заокского, Новомосковского, Кимовского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Плавского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 18 человек работают в Московской области, 6 человек контактировали с прибывшими из столичного региона. Остальные заразились от заболевших ранее. Всех больных своевременно изолировали.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 713.