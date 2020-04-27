В Тульской области разрешили самовывоз из строительных магазинов и садовых центров

В Тульской области разрешили продажу строительных материалов и товаров для садоводства и огородничества самовывозом. Ранее их можно было приобрести только путем курьерской доставки. Соответствующие изменения в указ по борьбе с коронавирусом внес глава региона Алексей Дюмин.

Также туляки получили возможность посещать плодопитомники и питомники на открытых площадках. Но по предварительной записи и при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно.

В тоже время по 30 апреля включительно продлен запрет на любые массовые мероприятия и работу ТЦ, кафе, ресторанов, строительных магазинов, пунктов самовывоза, киосков.