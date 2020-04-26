2020-04-27T09:42:03+03:00
Происшествия

В Туле произошел пожар на битумном заводе

Причина возгорания устанавливается
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В Туле произошел пожар на битумном заводеВ Туле произошел пожар на битумном заводеФото: материалы пресс-служб
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Поздним вечером 25 апреля в поселке Ленинский на ул. Набережной вспыхнул один из цехов битумного завода. Там производили резинотехнические изделия.

На месте происшествия работали 9 пожарных расчетов и автолестница. Пожар удалось потушить почти через 3 часа.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако на площади более 800 кв. м сгорели резинотехнические изделия. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 28 человек и 10 единиц техники, сообщили в ведомстве.

В Туле горит завод "Техпрогресс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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