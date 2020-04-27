Тульский филиал РАНХиГС приглашает на «Виртуальный день открытых дверей»

Уважаемые абитуриенты!

Скоро стартует "Приемная кампания-2020" и мы бы хотели немного рассказать о нашем филиале!

Дорогие выпускники, родители выпускников, друзья, давайте знакомиться!

Тульский филиал Президентской академии приглашает абитуриентов и их родителей, а также всех заинтересованных в получении высшего образования на «Виртуальный день открытых дверей. Тульский филиал Президентской академии», который состоится 29 апреля в 14-00. Вы сможете в прямом эфире задать интересующие вопросы, познакомиться с заведующими выпускающих кафедр и узнать много интересного.

Ссылка на регистрацию.

В непростое для всех время самоизоляции Тульский филиал РАНХиГС готов осуществлять общение. Для этого Вы можете пройти по ссылке и задать любой интересующий вопрос в нашей официальной группе Контакт, позвонить по телефонам 8 920 275 78 22, (4872) 55-01-98 или написать нам на электронную почту pk_tfranhgs@mail.ru ; tula@ranepa.ru.

Какими бы небыли время и ситуация всегда важно оставаться самими собой. Мы всегда рады Вам! Заходите к нам на сайт, в нашу группу "ВКонтакте" и в Instagram.