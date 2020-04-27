2020-04-26T14:26:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области на 26 апреля: зарегистрировано 66 новых случаев

В регионе зарегистрировано 66 новых случаев заражения COVID-19
Игорь КОПЫТОВ
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Коронавирус в Тульской области на 26 апреля: зарегистрировано 66 новых случаевКоронавирус в Тульской области на 26 апреля: зарегистрировано 66 новых случаевФото: Алексей ФОКИН
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Таким образом, общее количество заразившихся в Тульской области достигло 644 человек. Официально подтвержденных смертей от болезни – 5 человек.

Поскольку число заболевших не снижается, и меры самоизоляции граждан не показывают достаточного результата, в регионе рассматривается вопрос введения режима цифровых пропусков в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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