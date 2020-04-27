Коронавирус в Тульской области на 26 апреля: зарегистрировано 66 новых случаев
В регионе зарегистрировано 66 новых случаев заражения COVID-19
Коронавирус в Тульской области на 26 апреля: зарегистрировано 66 новых случаевФото: Алексей ФОКИН
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Таким образом, общее количество заразившихся в Тульской области достигло 644 человек. Официально подтвержденных смертей от болезни – 5 человек.
Поскольку число заболевших не снижается, и меры самоизоляции граждан не показывают достаточного результата, в регионе рассматривается вопрос введения режима цифровых пропусков в ближайшие дни.
ИСТОЧНИК KP.RU