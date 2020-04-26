2020-04-26T12:45:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской колонии выявлены сразу 11 зараженных коронавирусной инфекцией заключенных

Все они – заключенные, переведенные из Москвы
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской колонии выявлены сразу 11 зараженных коронавирусной инфекцией заключенныхВ Тульской колонии выявлены сразу 11 зараженных коронавирусной инфекцией заключенныхФото: Алексей ФОКИН
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В тульской исправительной колонии №2 обнаружен очаг заболевания коронавирусом во время профилактической проверки всех подозреваемых, обвиняемых и осужденных с признаками ОРВИ.

11 заболевших обнаружены среди этапированных 180 заключенных из Москвы. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь в ведомственной медсанчасти. Заболевание у них протекает без симптомов либо в легкой форме, состояние оценивается как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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