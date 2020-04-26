2020-04-26T12:16:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области скорректированы ограничительные меры в торговле

Вместе с тем появились послабления для дачников
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области скорректированы ограничительные меры в торговлеВ Тульской области скорректированы ограничительные меры в торговлеФото: Игорь КОПЫТОВ
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Так, запрет на работу торговых центров продлен до 30 апреля. Равно как и работа ярмарок, букмекерских контор, деятельность досуговых и развлекательных организаций. Также не разрешается проводить массовые мероприятия и организовывать выезды детских групп за пределы региона. Это же касается работы организаций общепита, строительных магазинов, нестационарных торговых объектов.

Наряду с этим, теперь жители Тулы и области смогут покупать строительные материалы и товары для садоводства и огородничества не только через курьерскую доставку, но и самовывозом. Также в Тульской области разрешили посещение плодпитомников на открытых площадках. Условие — предварительная запись и нахождение на территории не более 5 человек одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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