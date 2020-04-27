Коронавирус в Тульской области: данные на 25 апреля

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зафиксировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Новомосковского, Щекинского, Киреевского, Веневского, Заокского, Воловского, Дубенского, Чернского, Куркинского и Белевского районов.

Из них четверо работают в столичном регионе, 10 человек контактировали с прибывшими оттуда. Еще 11 человек – из числа контингента лишенных свободы на территории Тульской области.

Также 24 апреля из тульской больницы после получения повторных отрицательных анализов выписаны две жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района.