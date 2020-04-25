Отделение детской больницы в Туле временно закрыли из-за коронавируса
Эндокринологическое отделение приостановило работу на две недели
Отделение детской больницы в Туле временно закрыли из-за коронавирусаФото: Алексей ФОКИН
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Прием меленьких пациентов в Тульской детской областной клинической больницы временно прекращен из-за обнаружения COVID-19 у мамы одного из детей.
По имеющейся информации, анализ у женщины выявили после поступления в стационар, у самого ребенка анализ на COVID-19 показал отрицательный результат. Женщину с ребенком сразу перевели в инфекционное отделение Ваныкинской больницы.
Анализы взяты у сотрудников, контактировавших с заболевшей. До получения отрицательного результата сотрудники изолированы, пациенты продолжают лечение до выздоровления.
ИСТОЧНИК KP.RU