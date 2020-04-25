2020-04-25T13:00:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Отделение детской больницы в Туле временно закрыли из-за коронавируса

Эндокринологическое отделение приостановило работу на две недели
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Отделение детской больницы в Туле временно закрыли из-за коронавирусаОтделение детской больницы в Туле временно закрыли из-за коронавирусаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Прием меленьких пациентов в Тульской детской областной клинической больницы временно прекращен из-за обнаружения COVID-19 у мамы одного из детей.

По имеющейся информации, анализ у женщины выявили после поступления в стационар, у самого ребенка анализ на COVID-19 показал отрицательный результат. Женщину с ребенком сразу перевели в инфекционное отделение Ваныкинской больницы.

Анализы взяты у сотрудников, контактировавших с заболевшей. До получения отрицательного результата сотрудники изолированы, пациенты продолжают лечение до выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проверено на себе: не так страшен электронный пропуск, как он нем говорят туляки
Наш корреспондент проверил на собственном опыте, насколько доступно каждому туляку оформить себе электронный пропуск, система которых, предположительно, будет введена в ближайшие дни
Новости 24
В ДТП, произошедшем на южной окраине Тулы, имеются пострадавшие
Тульский рецидивист, убивший свою супругу, отправится в колонию на 14 лет
Тульские предприниматели записали видеоролик, направленный на взаимную поддержку
С проспекта Ленина в Туле эвакуировали бесхозные автомобили
Туляков призывают сохранять режим самоизоляции на время майских праздников
25 апреля в Туле дневная температура воздуха поднимется до +12 градусов
Жителя Тульской области оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Жительницу Тульской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за торговлю одеждой
Тулякам предлагают поучаствовать в конкурсе видеороликов «В истории – навсегда!»
«Ростелеком. Лицей» приглашает начинающих интернет-журналистов принять участие в конкурсе «Юнкоры-2020»
«Ростелеком» предлагает бизнесу комплекс актуальных решений для бесперебойной работы в условиях коронавируса
Туляк забил до смерти сожительницу
В Туле снизился индекс самоизоляции
В Туле на ул. Максима Горького ограничено движение транспорта
Благоустройство площади Победы в Туле завершат ко Дню Победы
Более пяти тысяч жителей Тульской области встали на биржу труда
В Тульской области свободными от коронавируса остались только три района
Губернатор Тульской области получил дополнительные полномочия при введении режима ЧС
Туляки могут записать видеопоздравление для ветеранов
Жители Тульской попались на краже скутера и зарядного устройства
Пятеро жителей Тульской области отправятся под суд за нахождение в общественных местах вопреки запрету
На трассе в Тульской области водитель «Daewoo Gentra» спровоцировал массовое ДТП