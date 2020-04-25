В Тульской области приостановлена работа районной больницы: у одного из сотрудников подозревают коронавирус
В поселке Волово приостановлена работа отделения филиала № 2 Ефремовской районной больницы
В Тульской области приостановлена работа районной больницы: у одного из сотрудников подозревают коронавирусФото: Алексей ФОКИН
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Ранее Воловский район относился к «чистым» районам, где коронавирусной инфекции выявлено не было.
Сейчас в отделении проводятся противоэпидемические мероприятия. Установлены личности медперсонала и пациенты, имевшие контакт с заболевшим.
ИСТОЧНИК KP.RU