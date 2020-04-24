В ночь со вторника на среду скончался фигурант нашумевшего дела о хищении миллионов при строительстве дорог в Тульской области

Это дело приняло широкий резонанс еще почти десятилетие назад. Тогда Валерия Пошепчинского обвиняли в краже 211 миллионов при строительстве дорог в Туле. Рассмотрение в суде неоднократно откладывалось. Заседаний было не одно и не два. Странные истории возникали на каждом шагу – то со свидетелями, то с рассмотрением вещдоков – тех же компакт-дисков с информацией. Апофеозом стала неявка обвиняемого на оглашение приговора в суде.

Суть истории: с мая 2004 года по декабрь 2006 года подконтрольные Пошепчинскому коммерческие организации ООО «Автодорстрой», ООО «Балтийский тракт», ООО «Автострада» заключили три госконтракта с ГУП Тульской области «Тулаавтодор», ГУП Тульской области «Тулаупрадор» на реконструкцию, ремонт и строительство автомобильных дорог на территории региона. Также был заключен контракт на ремонт участков дороги М-2 «Крым» стоимостью 150 млн. рублей, на строительство дороги «Восточный обвод г.Тулы с мостом через реку Упу и путепроводом через дорогу «Смоленск-Мичуринск» 1-й пусковой комплекс» стоимостью около 204 млн. рублей, на реконструкцию участка автомобильной дороги «Лопатково-Ефремов» на сумму свыше 273 млн. рублей.

Выявлено, что Пошепчинский руководил выполнением работ с использованием непредусмотренной проектом техники, технологии и материалов. Работы проводились с отступлениями от проектно-сметной документации, контрактов и нормативных документов. Однако акты и справки о стоимости дорог были оплачены в соответствии с проектом и контрактом.

Первично махинации с бюджетными средствами, выделяемыми на ремонт дорог, были выявлены оперативниками тульского УФСБ. Затем следствие велось вторым отделом по расследованию особо важных дел Тульского управления СК РФ. На то, чтобы ответить на вопрос, почему в регионе такие плохие дороги, следователям потребовалось пять лет. За это время было проведено несколько очень сложных экспертиз.

Было установлено что только за время выполнения контракта по реконструкции участка дороги «Лопатково-Ефремов» предприниматель получил незаконно еще 5,7 млн. рублей в счет возмещения затрат на страхование строительно-монтажных работ. А в целом с 2004 по 2006 год Пошепчинский похитил больше 211 млн. рублей.

В приговоре суда сумма хищения уменьшена с 211 млн до 191 млн рублей. Именно такой размер убытков суд счел доказанным, а также 3,5 млн рублей в счет затрат на судебные экспертизы. Также, как и требовал государственный обвинитель, Пошепчинскому назначено наказание, связанное с реальным лишением свободы - 6 лет в колонии строгого режима.

Кстати, это был уже второй приговор Пошепчинскому. В декабре 2010 года Тульский областной суд признал его виновным в даче взятки заместителю начальника отдела УГИБДД Геннадию Старостину за приемку дорожных работ, выполненных с браком. Старостин за это отсидел семь лет в колонии, а Пошепчинский отделался полумиллионным штрафом.