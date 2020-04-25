2020-04-24T18:30:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 25 апреля 2020: зафиксировано более 500 случаев заболевания

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 25 апреля 2020
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 25 апреля 2020Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 25 апреля 2020Фото: Алексей ФОКИН
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24 апреля региональный оперативный штаб сообщил о регистрации 44 новых случаев заболевания COVID-19. Это жители г. Тулы, г. Донского, Арсеньевского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Ефремовского, Щекинского, Новомосковского, Киреевского, Узловского и Заокского районов.

В Тульской области свободными от коронавируса остались 3 района. Это Чернский, Воловский, Дубенский.

Сейчас коронавирус зарегистрирован в Туле, Донском, Ефремовском, Алексинском, Новомосковском, Куркинском, Одоевском, Ясногорском, Узловском, Заокском, Щекинском, Белевском, Веневском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Кимовском, Киреевском, Каменском, Плавском, Богородицком и Арсеньевском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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