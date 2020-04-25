Коронавирус в Тульской области, последние новости на 25 апреля 2020: зафиксировано более 500 случаев заболевания

Застрявшая в США россиянка: Каждую неделю в Нью-Йорке приземляется вывозной рейс из Москвы с американцами — а обратно летит пустым без нас

Алина Гусева и тысячи других соотечественников уже месяц тщетно пытаются вернуться из Нового света на Родину