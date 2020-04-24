Проверено на себе: не так страшен электронный пропуск, как он нем говорят туляки

Не то чтобы я был уж закоренелым ретроградом в целом по жизни, но вот с техникой как-то сложилось именно так. Не потому что я абсолютный гуманитарий – по образованию я как раз инженер-радиотехник – а потому что есть у меня стойкое убеждение, что каждая вещь имеет свое, скажем так, узкопрофильное назначение. Телевизор – чтобы смотреть по нему передачи, микроволновка – чтобы готовить в ней еду. Фотоаппарат или видеокамера – чтобы запечатлевать шедевры жизни вокруг или фиксировать памятные моменты. А телефон, простите уж – для того чтобы общаться. И, когда сейчас в этот девайс добавляют кучу других функций, это, конечно, неплохо. Но в целом я воспринимаю это так, как если бы в стиральную машинку добавили функцию радиоприемника – вроде как музыкой можно заглушить работу двигателя, а вот только зачем?

Это так – к моему восприятию обычного смартфона. Нет, избави боже, он, конечно, есть у меня. И уже, наверное, пятый по счету. Бьются они у меня регулярно и фатально. В среднем раз в полгода, потому как веду я активный образ жизни на природе. Нынешний, мне кажется, проживет подольше с учетом сроков самоизоляции в домашних условиях. И вот как раз самоизоляция и активно начавшаяся продвигаться система электронных пропусков заставляет меня осваивать новые «глубины» сего девайса.

Из звонилки в необходимость

Да, тариф давно и успешно мне позволяет на смартфоне просматривать онлайн-киношки (чем я и пользуюсь, не буду скрывать), но во многих других его функциях я ограничен. Просто элементарно по здоровью. Во-первых, какие экранные лупы там не выставляй, после того, как я полностью ослеп, и врачи вернули мне остатки зрения, я не могу работать со смартом без очков. Лучше даже двух пар, с разным фокальным значением… А во-вторых, пару лет назад я отморозил кончики пальцев, и теперь модный девайс просто-напросто зачастую принимает меня за труп, не реагируя экраном на мои манипуляции. Особенно в холодное время года.

Ну, вы поняли, смартфон свой с большущим экраном я по-прежнему воспринимаю, как простую «звонилку». И вот теперь мне необходимо освоить работу в браузере на этом устройстве! С моими-то ограничениями.

Что ж, взялся делать все по инструкции, как нам рекомендуют официальные источники. Вот, что из этого вышло.

Портал и приложение – разные вещи!

Итак, загрузил «Портал госуслуг Тульской области». Первое препятствие: я не помню свой пароль, потому как регистрировался на нем году так в 2014-м, и после самой регистрации ни разу им не пользовался.

Так и пробую – «Я не знаю пароль». Ввести данные паспорта? – Легко! Код подтверждения по СМС и предлагается создать новый пароль доступа. Вот тут, мне кажется, многие стопорнутся. Условия для этого самого пароля очень требовательные – наличие букв разного регистра, цифр и даже спецзнаков. Пока не придумаешь такое сочетание, чтобы отвечало всем условиям, сайт дальше не пускает.

Ну да ладно – проскочил. Хотя, сразу рекомендую всем записать этот пароль не только на подкорку головного мозга, но и на бумажку. Заниматься каждый раз восстановлением будет муторно, а запомнить такую абракадабру – нелегко!

Пробежался по всем вкладкам, а «широко разрекламированного» приложения не нашел. Что за ерунда? Гугл, как говорится, в помощь…

Оказывается, приложение вовсе не работает из самого портала «Госуслуги» - это совершенно отдельный продукт! Скачал. С учетом хорошей скорости мобильного Интернета, процесс отнял достаточно много времени. Так что, если у вас неустойчивый прием, сразу могу предупредить, что, скорее всего, придется скачивать несколько раз из-за сбоев.

Подготовительный этап

Заходим и – вуаля! – вот тут-то мне пригодился восстановленный пароль от портала. Так что не зря время терял.

Первым делом – анкетирование. Среди возможных пунктов ответа: регистрация прибываюших из-за границы, прибывших уже в течение последних двух недель, «у меня был контакт с больным коронавирусом», нахождение на самоизоляции, «здоров и хожу на работу», а также «болею и лечусь дома». Только после этого нас пускают в доступ к регионам. А их там уже, как минимум, два десятка.

Следующая анкета, где нужно ввести гражданство (зачем?), а также адреса регистрации и фактического проживания. Действительно, сегодня эти данные могут совершенно не совпадать. Коллизия: если ты приехал из Мордовии, к примеру, нужно выбирать изначальной свой домашний регион или все-таки тот, в котором на данный момент находишься? Разъяснений пока из официальных источников по этому поводу не поступало.

Кстати, удобный интерфейс позволяет водить адреса в произвольном виде – программа сама приводит их в необходимую форму.

Далее, как обычно требуются подтверждения по принципу любого компьютерного софта: ознакомлен, принимаю ответственность и т.д.

А если в телефоне нет камеры?

Появляется вкладка, дающая возможность оформить постоянный и временный пропуск. Вот об этом «разнообразии» доселе не встречал никакой информации. Пытаясь разобраться, естественно, первым делом оформляя постоянный пропуск – в нашей работе это не помешает.

Ага! И вот тут первый облом. Приложение требует доступ к камере смартфона, чтобы отсканировать QR-код постоянного пропуска от работодателя из – цитирую – «Email-письма с темой «Вам оформлен пропуск для выхода на работу». И вопрос не в том, что такового письма у меня нет, а в том, что на моем смартфоне чуть ли с первых дней не работает камера. Дело не в ее поломке, а, как говорится, кривом софте производителя. В свое время перерыл весь Интернет в поисках решения проблемы. Вывод один – неустранимый баг производителя. Я-то с этим смирился, все равно девайс для меня – просто звонилка. А случись такая ситуация с кем-либо еще из туляков? Предположим, что есть люди, у которых вовсе нет смартфона, и они прекрасно обходятся кнопочным телефоном. Там даже выход в мировую Паутину есть, но фотоаппарата нет. Что делать? И это не пустой вопрос!

Люби работодателя, как он тебя

Ладно, движемся дальше. Регистрируем временный пропуск.

На экране возникли причины выхода из дома. Среди них: на работу (на сутки), в магазин или аптеку (2 часа), выгул собаки (1 час), посещение медучреждения (сутки), поездка по личным и семейным делам (тоже сутки, но не более двух раз в неделю), выход для волонтерской деятельности и передвижение по служебным удостоверениям (оба варианта – сутки). Все вроде бы понятно, кроме одного – и это не шутка! – у меня, например, соседка выгуливает своего кота. Кот сойдет за собаку, или все – теперь арестуют пожилую даму?

Итак, выбираю пункт про работу. Получаю новую анкету с адресом работодателя, запросом моего СНИЛС и – внимание! – ИНН работодателя. Вы знаете идентификационный налоговый номер своей организации? Лично я – нет, как, думаю, и тысячи других туляков.

Впрочем, пробую дальше: ввожу данные проездного документа. Наивный! Я-то уже много лет думал, что голубенькая транспортная карточка с желтой стрелкой, так и называется «Карта Стрелка». Ан-нет, номер просто не вводится. А 20-значный – просто задумайтесь! – проездной, оказывается, надо вводить в самую нижнюю графу как неопознанный документ. Нажимаем «Далее» и получаем ответ системы, что необходимо все же заполнить ИНН работодателя, будь он неладен. Все, тупик. Но, думаю, проблема для большинства все же будет решаема, потому как заинтересованный хозяин бизнеса - будь то директор завода или владелец обувного магазинчика – все же рассекретит эти данные для своих сотрудников.

Знай свой адрес, дачник!

С другими вкладками все гораздо проще. Выгул собаки сработал сразу. Равно как и посещение больницы, поход в магазин – достаточно ввести адрес назначения. Запускаем обратный отсчет таймера – и никаких проблем. Правда, и тут у меня возник вопрос: а если я не один магазин собираюсь, а в два или три? Пусть даже и расположенные поблизости друг от друга. Вариативность адресов в силе? На это пока тоже ответа нет.

Теперь еще один, самый важный, я думаю, для многих туляков пункт назначения на майские праздники - поездки по личным делам. Читай – на дачу. Выбираю ввод адреса и тут же получаю отказ системы. Если вы просто не знаете юридического адреса дачного кооператива, то ничего у вас не выйдет. Нет, конечно, можно указать ближайший к вашему саду-огороду адрес. Но ведь, по чести говоря, это будет неправдой. Причем, вызванной несовершенством системы.

Основные выводы

Первый: все манипуляции на первоначальном этапе отняли минимум минут сорок. А с установкой приложения – и весь час. В дальнейшем оформление электронного пропуска - достаточно элементарное дело.

Второй: приложение работает и в автономном режиме. Даже, если у вас отключен мобильный Интернет. Это будет особо ценно для дачников. (Кстати, остановить действие пропуска без присутствия в сети не получится – система просто зависает намертво.)

Третий: оказалось все не так страшно, как могло бы показаться. Даже с моим зрением и отмороженными пальцами.