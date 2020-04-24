Тульские предприятия готовятся к оформлению цифровых пропусков для своих сотрудников

В Тульской области предприятия готовятся к оформлению цифровых пропусков для своих сотрудников. Работодатели, ведущие деятельность в условиях режима повышенной готовности, могут подать списки с помощью федеральной платформы.

Сделать это можно через личный кабинет юридического лица на портале Госуслуг. Платформа автоматически определяет срок, на который выдаются пропуска.

Решение о введении электронных пропусков в Тульской области принимает губернатор Алексей Дюмин в соответствии с эпидобстановкой в регионе. Сейчас такое решение не принято.

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