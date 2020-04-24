2020-04-24T14:21:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские предприятия готовятся к оформлению цифровых пропусков для своих сотрудников

Тульская область получила доступ к федеральной платформе для выдачи цифровых пропусков
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Тульские предприятия готовятся к оформлению цифровых пропусков для своих сотрудниковТульские предприятия готовятся к оформлению цифровых пропусков для своих сотрудниковФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области предприятия готовятся к оформлению цифровых пропусков для своих сотрудников. Работодатели, ведущие деятельность в условиях режима повышенной готовности, могут подать списки с помощью федеральной платформы.

Сделать это можно через личный кабинет юридического лица на портале Госуслуг. Платформа автоматически определяет срок, на который выдаются пропуска.

Решение о введении электронных пропусков в Тульской области принимает губернатор Алексей Дюмин в соответствии с эпидобстановкой в регионе. Сейчас такое решение не принято.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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