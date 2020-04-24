Туризм в реанимации

Тульская редакция на удаленке обсуждает настоящее и будущее туризма с экспертами, руководителями туристических агентств города: Ольгой Кувалиной ( «Апельсин») и Ольгой Волковой («Аэропорт»).

В Ростуризме уже назвали ситуацию с коронавирусом «беспрецедентной», отметив, что «мировая и российская туриндустрия с подобным еще не сталкивалась». Российские турагентства прессуют со всех сторон. Туристы просят вернуть деньги наличными «прямо сейчас». Турагентства - посредники между туристами и операторами – выполнить требование не могут: оплаты за туры сразу же передают операторам, оставляя себе только комиссию 5-10%. Ситуация усугубляется тем, что иностранные авиаперевозчики и отели отказываются возмещать средства туроператорам.

На какой стадии индустрия сейчас? Пик, когда туристы ринулись возвращать деньги за путевки уже прошел?

Ольга Волкова: Пик прошел. Накал был в конце марта. Однако я ожидаю вторую волну туристов, у которых забронированы поездки на лето. Это объясняется еще и общим снижением покупательской способности, людям будут нужны деньги. Однако понимая последствия для индустрии в целом, большинство наших клиентов отнеслись к происходящему с пониманием и перенесли путешествия на осень.

Как вы бы рекомендовали сейчас действовать туристам, у которых оплачены туры?

Ольга Кувалина: Занять выжидательную позицию. Развитие ситуации сейчас не зависит ни от турагента, ни от авиакомпании, ни от тураоператора, ни от губернатора.

Турагенты испытали колоссальное психологическое давление. К нам приходили и с угрозами подать в суд, и «посадить на счетчик», как в 90-е, и написать заявление в прокуратуру. Но нам не страшно. Мы все подчиняемся единому законодательству: закону об основах туристической деятельности в РФ, Гражданскому кодексу, Правилам оказания услуг по реализации туристского продукта. И у нас тоже есть юристы, поэтому запугивания тут не сработают. Лучше просто успокоиться.

Туристы поделились на два лагеря: на тех, кто звонил с агрессией, и тех, кто уже мысленно попрощался с деньгами. И тех, и других хочу утешить – еще не все потеряно. Рано делать выводы.

Ольга Волкова. Конечно, это ваше право требовать возврата денег за тур, но туроператор не может вернуть их в полном объеме прямо сейчас. Это объяснимо. Отели и авиаперелеты уже оплачены, поставщики не возвращают средства обратно, ссылаясь на форс-мажор. Работа отрасли приостановлена Правительством, продаж нет, деньги из оборота выдернуть невозможно. Туроператору просто нечем возвращать. Массовые заявления на возврат только подрывают финансовую устойчивость туроператора (а при банкротстве ситуация только усугубится), поэтому рекомендую сохранять спокойствие и холодный рассудок.

Ольга Кувалина. Не понимая, процессов взаимодействия туроператора и турагентства люди считают, что если принесли деньги турагенту, то он и должен им их возместить Мы, как турагенство, работаем в рамках комиссионных, получая 5-10% от тура. То есть заработав 5 000 рублей с тура, я физически не могу отдать 80 000 рублей клиенту, потому что деньги уже перечислены туроператору для оплаты отелей, авиабилетов, трансферов и тд. А брать кредиты, чтобы возвращать оплаты туристам из страха, я не намерена.

Если вернуть деньги прямо сейчас все равно не получится, что туристу делать дальше?

Есть несколько вариантов:

1. Оставить деньги на депозите у туроператора и воспользоваться ими в любой период. Самый адекватный способ: реальный шанс отложенного отдыха и поддержка финансовой устойчивости туроператора. Плюс, это возможность сменить направление: например, если сейчас собирались в Тунис, зимой можно отправиться в Тайланд.

2. Перенести тур. Уже сейчас туроператоры предлагают перенос дат туров без доплат с сохранением курса. Некоторые компании и вовсе «заморозили» денежные средства в валюте.

Ольга Волкова. Эта ситуации показала, насколько мы нужны рынку. Бытует мнение, что турагентства – чуть ли не мошенники, и их вообще нужно убрать. «Вот вам компьютер, бесплатные вебинары, сайты бронирования билетов и жилья – летайте самостоятельно!» Это дань моде, и мы вынуждены подстраиваться. Да, на рынке есть мошенники, и мне искренне жаль туристов, которые столкнулись с обманом. Но если говорить о социально ответственном бизнесе, туроператоры вывезли домой всех своих туристов, в то время, как многие самостоятельные путешественники, до сих пор не могут попасть домой, обрывая телефоны посольств и МИДа.

Некоторые туроператоры запустили раннее бронирование на зиму и следующий год на специальных условиях. Как считаете, целесообразно сейчас покупать путевки? Выгодно? Какие гарантии?

Ольга Кувалина. Я бы не стала брать на себя такую ответственность. Не отважилась бы сейчас бронировать туры на следующий год.

Ольга Волкова. Я бы тоже не советовала. Если раньше мы в агентстве делали холодные звонки с подобными предложениями, то сейчас – нет. Хотя в данный момент действительно есть выгодные цены. Но решение в любом случае принимает турист.

Италия уже предложила туристам продлить визы. Как сейчас обстоит ситуация с визами по другим направлениям?

Ольга Кувалина. Весной мы должны были уехать в Чешскую республику. В начале апреля нам вернули паспорта без виз. Я с таким столкнулась впервые. При этом визовый сбор мы оплатили. Придется разбираться. Но уже после того, как все закончится. Не считаю вопрос с визами сейчас ключевым.

Ольга Волкова. Несколько паспортов «застряли» при оформлении виз во Францию, и мы даже не можем их забрать. Слава богу, загранпаспорта нам в принципе сейчас не нужны. Если рассуждать глобально, наверняка визы будут продлевать.

Очевидно, что сейчас возрастет популярность путешествий по России. Назовите 3 города (направления), в которые вы бы рекомендовали отправиться?

Ольга Кувалина:

Вологда. Необыкновенный, исторически значимый и очень ресурсный город.

Псков. Православный город с прекрасной экскурсионкой.

Суздаль. Отличная туристическая инфраструктура и хорошие дороги.

Ольга Волкова.

Деревня Мандроги в Ленинградской области. Полное погружение в крестьянский быт: подлинные избы XIX века, воссозданные по бревнышкам, экскурсии с гидами, катания на лошадях. Отдых в стиле аля-рус. Очень красиво. Мечтаю снова попасть туда.

Республика Дагестан. Взгляните на пейзажи, они превосходят видами даже Грузию!

Грозный. Полностью восстановленный, чистый и очень современный город. Мы все-таки живем в правовом государстве, поэтому не стоит бояться открывать для себя Чечню.

Есть предположения, что каждое пятое турагенство не переживет этот кризис. Как вы оцениваете свои шансы?

Ольга Волкова. Я бы сказала, пациент скорее жив, чем мертв. У нас периодически спрашивают: «А вы вообще живы?! Да?! Странно».

Мы на связи с нашими туристами 24/7. Не отключаем телефоны и никуда не пропадаем. Мы для этого и работаем – чтобы помочь людям! Как социально ответственный бизнес, мы на другом уровне самосознания. И я считаю, что турагенства, которые много лет преданы своему делу, выживут. Так что, как в «Мадагаскаре», улыбаемся, но не машем.

Ольга Кувалина. Мы на рынке с 1999 года и пережили уже не один кризис. Я столько растила бизнес не для того, чтобы, как говорят некоторые туристы, «слиться». Закрыться – это значит предать свое дело, поэтому мы будем биться до конца! В таким моменты я вспоминаю компанию «Интурист», которая работает с 1920-х годов! Туристическая отрасль выживала и в послевоенное время. Пандемия не вечна. Я смотрю в будущее с оптимизмом.