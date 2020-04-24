Четверо жителей Тулы, Ефремова и деревни Ивановка Куркинского района справились с коронавирусом. Они получили повторные отрицательные анализы. 23 апреля их выписали из больниц Тулы и Новомосковска.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 24 апреля 2020 года составило 57 человек.

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